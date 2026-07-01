Лубінець: батька-одинака, якого намагались мобілізувати в Кривому Розі, відпустили

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Кривому Розі мобілізованого батька, який сам виховує 5-річну дівчинку, відпустили додому.



«Сьогодні офіційно проінформувати – його сьогодні вранці відпустили, станом на зараз він разом зі своєю донечкою», – сказав він на пресконференції.



Після аналізу документів омбудсмен заявив, що, на його думку, права чоловіка були порушені.



«Він двічі звертався офіційно до комісії щодо отримання відстрочки від мобілізації, маючи на руках рішення суду, де було визнано, що дитина проживає з ним. Надаючи документи, що матір виїхала офіційно за межі нашої держави в 2023 році. Вона не підтримує зв'язок з дитиною. Водночас йому двічі відмовили, юридично у нього не була оформлена відстрочка. Його мобілізували», – пояснив Лубінець.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, коли його донька, яку він, як стверджувалось, виховує сам, перебувала в дитячому садочку. Видання «Свої» опублікувало відео з директоркою дитячого садка №125 Наталею Євтушенко, яка розповіла, що в дівчинки немає нікого, окрім батька, адже мати покинула її й не бере участі у її вихованні.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що його представник у Дніпропетровській області з’ясує обставини цієї ситуації.

Після поширення інформації про цей випадок в соцмережах Дніпропетровський обласний ТЦК та СП пояснив, що 8 червня цьому чоловіку, який не мав офіційно оформленої відстрочки, було надіслано повістку на прибуття 18 червня до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП у Кривому Розі, але він не з’явився.

«Проте вже після отримання повістки, а саме 19 червня 2026 року, через Центр надання адміністративних послуг він надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку. До заяви він приклав рішення Саксаганського райсуду від 3 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні. Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року – залишається відкритим», – йдеться у повідомлення обласного ТЦК.

У центрі комплектування визнають, що дійсно таке рішенн дає підстави на відстрочку, але зауважують, що «після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац «встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні» був відсутній».

Тому, як пояснює Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, враховуючи ці розбіжності, комісія відмовила у наданні відстрочки.

У повідомленні додають, що відповідно 29 червня група оповіщення у Кривому Розі доставила порушника правил військового обліку до ТЦК та СП, комісією ВЛК він був визнаним придатним до військової служби, мобілізований та направлений до військової частини.

