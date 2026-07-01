Лубінець закликав оголосити «режим тиші» для евакуації цивільних з окупованих Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста домогтися від Росії запровадження «режиму тиші» 3 липня для евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та п’яти прилеглих населених пунктів Херсонської області.



«Сьогодні я вкотре направив новий лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою звернутися до російської сторони, щоб забезпечити режим тиші 3 липня, починаючи з 9-ї години ранку до 18-ї години, щоб у цей час була проведена гуманітарна евакуація цивільного населення з Олешок та інших населених пунктів», – сказав Лубінець під час пресконференції.



За словами омбудсмана, українська сторона вперше звернулася до МКЧХ із проханням організувати гуманітарний коридор ще 5 березня 2026 року, після того, як у лютому отримала інформацію про різке погіршення гуманітарної ситуації на окупованій території.



За даними Офісу омбудсмана, евакуації потребують близько 6 тисяч дорослих та приблизно 200 українських дітей.



«На мій погляд, там ситуація не просто катастрофа – там кожного дня вмирають цивільні люди. Там немає їжі, там немає ліків, там практично закінчилася вода», – наголосив Лубінець.

У МКЧХ наразі на заяву Лубінця не реагували.



Наприкінці червня українська влада та міжнародні організації повідомляли про різке погіршення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, до міста понад місяць не завозять продукти, евакуація практично неможлива через заміновані дороги та постійні атаки, а місцеві жителі повідомляють про нестачу їжі, питної води й медичної допомоги.



Раніше Лубінець неодноразово заявляв, що російська окупаційна влада блокує виїзд людей із населених пунктів на лівобережжі Херсонщини та перешкоджає доставці гуманітарної допомоги. На початку травня, за його словами, він уже звертався до МКЧХ і російської сторони із закликом забезпечити безпечну евакуацію цивільного населення.

У травні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що йому відомо про повідомлення щодо гуманітарної ситуації в Олешках, організація перебуває в діалозі з відповідними органами влади з обох боків. При цьому МКЧХ повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що через програму з безпечного транскордонного переміщення цивільних осіб комітет «продовжує допомагати вразливим особам у цьому районі возз'єднатися з їхніми сім’ями по обидва боки лінії фронту за прямої співпраці з відповідними особами».

Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вперше люди почали масово залишати Олешки три роки тому, після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Тоді, за даними мера Євгена Рищука, під воду пішло 90% міста.