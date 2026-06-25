ООН: майже протягом місяця до окупованих Олешок не надходить продовольство

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що станом на 24 червня до окупованого силами РФ міста Олешки на Херсонщині не надходило жодних поставок продовольства з 26 травня.



Нещодавно ММПЛУ провела інтерв’ю з понад 20 жителями громад поблизу лінії фронту на окупованій території Херсонської області, зокрема в Олешках і Голій Пристані. Вони розповіли, що часті атаки безпілотників і наявність наземних мін перешкоджають евакуації та доступу до предметів першої необхідності. Однак, як зазначають в організації, вони не змогли остаточно встановити відповідальність за окремі атаки.



У моніторинговій місії ООН зазначають, що через атаки безпілотників та наземних мін у громадах бракує продовольства, а отримати необхідну медичну допомогу складно й небезпечно. За словами місцевих жителів, останній продуктовий магазин в Олешках припинив свою роботу в січні через нестачу товарів. Протягом кількох місяців жителі виживали завдяки консервованим продуктам і обмеженим поставкам продовольства від приватних постачальників, які часто були недоступні для людей, що не могли дістатися до пунктів розподілу.



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Місцеві жителі також повідомили представникам ООН, що карети швидкої допомоги також перестали приїжджати до будинків людей, а медична допомога надається лише у невідкладних випадках. Станом на 24 червня четверо поранених цивільних осіб, які перебували в лікарні в Олешках, потребували транспортування до Скадовська, однак евакуювати їх було неможливо.



У ММПЛУ нагадують, що, відповідно до міжнародного права, окупаційна держава зобов’язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги, коли це необхідно.



«Часті атаки безпілотників малої дальності та наявність наземних мін мають руйнівні наслідки для тисяч людей у цих громадах. Люди не можуть виїхати, продовольство не доставляється, а хворі та поранені не отримують необхідної медичної допомоги», – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.



ММПЛУ зафіксувала повідомлення про щонайменше 29 загиблих і 54 поранених цивільних осіб лише в Олешках і Голій Пристані у 2026 році. Багато з цих випадків були підтверджені Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).



За даними ММПЛУ, більшість цивільних загинули або були поранені через атаки БпЛА малої дальності, але місія не змогла встановити відповідальність за окремі атаки.



Даніель Белль заявляє про нагальну потребу «в локальному припиненні вогню, щоб люди могли виїхати, а продовольство й ліки могли надходити до тих, хто вирішить залишитися».



У моніторинговій місії зазначають, що між Україною та РФ відбувалися обговорення щодо можливого локального припинення вогню для забезпечення евакуації цивільних осіб із цього району, але жодних домовленостей поки що не досягнуто.

В окупованих Олешках на Херсонщині взимку й навесні цього року люди масово гинули від голоду і холоду, раніше повідомляла в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, у місті може залишатися близько двох тисяч людей, з них – 47 дітей.

Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вперше люди почали масово залишати Олешки три роки тому, після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Тоді, за даними мера Євгена Рищука, під воду пішло 90% міста. Вода прибула вночі, коли багато жителів Олешок і сусідніх сіл спали. На думку Тетяни Гасаненко, назвати точну цифру загиблих від повені в Олешківській громаді, яка до окупації налічувала близько 40 тисяч осіб, поки неможливо.

Від грудня 2025 року Олешки перебували в повній блокаді, кажуть волонтери й українські чиновники. Всі дороги до Олешок заміновані й під вогневим контролем, – пояснюють військові експерти. Український омбудсмен Дмитро Лубінець і Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати масову евакуацію з блокадного міста.

Як розповів нещодавно командир 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Пулінець проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, Збройним силам вдалося відтіснити російські війська від островної ділянки та навіть перерізати їхню логістику в районі окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини.

Ексклюзивне інтерв’ю командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Дмитра Пулінця дивіться у випуску Крим.Реалії:



