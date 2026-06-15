ЗСУ на Херсонщині контролюють острівну ділянку на Дніпрі та логістику в районі Олешків – Пулінець

Морська піхота Збройних сил контролює острівну ділянку на Дніпрі в Херсонській області – про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив командир 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, що діє в цьому районі, Дмитро Пулінець.

За його словами, морпіхам вдалося відтіснити російські війська, зокрема, з островів Олексіївський, Круглик, Корабелів і Потьомкінський. Раніше російські війська могли безперешкодно проводити там ротації та базуватися. Попри це, для російської армії дніпровські острова залишаються пріоритетною задачею і вони намагаються їх захопити.

«Зараз дуже складно їм перебувати на островній ділянці, і в них це основне завдання. Напрямок головних зусиль противника знаходиться саме тут. Йому дуже так поперек горла стоїть тот факт, що підрозділи 34-ї бригади знаходяться саме на островной ділянці, це ні для кого не секрет. І завдання їхнє заключається в тому, щоб зіштовхнути нас у воду, скажімо так, якщо буквально. І вони не полишають спроб це робити», – каже Пулінець.





Він розповів, що Збройним силам вдалося відтіснити російські війська від островної ділянки та навіть перерізати їхню логістику в районі окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини:

«Раніше можна було спокійно приїхати в Олешки на машині, тебе ніхто не уражає, тебе ніхто не чіпає, ти приїжджаєш на машині, вигружаєш речі, причому УАЗ-іки, як верблюди, цілі каравани, з матрацами, каністрами, бочками, і ще з чимось – вигружаються, займають якийсь підвал, ночують».

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Звідти, за словами командира, російські війська переправлялися через річку Конку, вирушали в напрямку Антонівського автомобільного моста, дачних районів навпроти Херсону, займали там позиції та спостережні пости.

«І якраз таки я починав з того, що давайте поступово, поступово все це діло відтісняти, відтісняти. Значить, спочатку з островної ділянки, потім уже з Олешок. І логістика перерізалася, і кілзона розширилася. У них такий опорний пункт був, Конківській автомобільний міст, вони там завжди на ньому накопичувались, і завжди там знаходились, але щось якраз сьогодні і вчора стало не виходити», – розповів Пулінець.

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Крім того, морські піхотинці виконують завдання на лівому березі Дніпра – за словами командира 34-ї ОбрМП, вони тримають позиції та спостережні пости на лівому березі, щоби не допустити форсування російськими військами річки Дніпро:

«Знаходяться там позиції, спостережні пости на лівому берегу, це і противнику відомо. Вони там знаходяться з цією метою, з метою недопущення форсування противником річки Дніпро. Ми справляємося з цими завданнями».

Ексклюзивне інтерв’ю командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Дмитра Пулінця дивіться у випуску Крим.Реалії: