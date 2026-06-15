Не існує «парасольки», щоб повністю захистити Херсон від ударів – командир 34-ї бригади морпіхів

Щоб захистити Херсон, потрібен комплекс заходів, каже Дмитро Пулінець, командир 34-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

34-та бригада тримає оборону міста Херсон. За словами Пулінця, не існує єдиного купола, який зможе закрити місто від щоденних обстрілів:

«Унікального якось одного засобу, як говорять, парасолька, або стіна якась умовна із засобів РЕБ, або засобів БПЛА, яка буде захищати все місто і жоден дрон і жоден артилерійський снаряд не пролетить – такого не існує. Це комплекс заходів, які треба робити одночасно і паралельно».

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Для протидії російським атакам ЗСУ використовують комплекс різних заходів: мобільні вогневі групи, радіоелектронну боротьбу, дрони-перехоплювачі, виявляють та знищують екіпажі противника.

Така система, за словами командира, дозволяє збивати 90-95% дронів противника, які летять на місто. Масованість атак спостерігається особливо після поставок на передову нових партій дронів. Так, після так званого перемир’я з нагоди 9 травня лише за добу російські війська атакували Херсонщину більш ніж 800 дронами.

Пулінець вказує на те, що війна не стоїть на місці й технології розвиваються дуже швидко, в тому числі й ті засоби, які застосовують російські військові. Так, армія РФ перейшла зі звичайних «Шахедів» на реактивні, згодом з аналогових FPV-дронів, на які впливали засоби радіоелектронної боротьби – на оптоволокно.





«І ця ніби «червона зона», «кілзона», як прийнято говорити, вона все ж таки розширюється. Треба розуміти, що Херсон – це фронтове місто. До нього дістає артилерійський снаряд. Унікального рецепту немає ні в кого. Це багато паралельних напрямків, які треба розвивати, нарощувати і перехопливачі, і мобільновогневі групи, і піші вогневі групи, і засоби, які перерізають оптоволоконні кабелі, які треба встановлювати на напрямках прольоту», – пояснює командир.

Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон мають статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей. Щодня російські війська атакують місто дронами, артилерією та скидають керовані авіабомби. Російська влада продовжує заперечувати удари по цивільних.

Як 34-та бригада морської піхоти ВМС ЗСУ боронить місто – дивіться ексклюзивне інтерв’ю командира бригади Дмитра Пулінця у випуску Крим.Реалії.