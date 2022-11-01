Цього тижня може відбутись черговий обмін військовополоненими – Лубінець

Цього тижня може відбутись черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ, повідомив в ефірі телемарафону Уповноважений верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Поки РФ відмовляється від обміну «всіх на всіх», адже вони, певно, хочуть розтягувати цей процес. Але, цього тижня, дай Боже, у нас будуть позитивні новини», – сказав він.

«За моєю інформацією, у нас немає жодного ув’язненого військовополоненого Російської Федерації, який би був ув’язнений у тюрмах та пройшов процес мобілізації з тюремних нар. Не думаю, що вони будуть звертатись за поверненням таких полонених», – повідомив Лубінець.

Останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.