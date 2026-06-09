Лубінець розкритикував політику України щодо переселенців та жителів окупованих територій

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що вважає державну політику України щодо внутрішньо переміщених осіб та людей на тимчасово окупованих територіях «кардинально проваленою».





Серед найбільших проблем у цій сфері він назвав:

відсутність профільного міністерства

відсутність «сталої, зрозумілої державної політики» стосовно внутрішньо переміщених осіб

відсутність реєстру ВПО та обліку їх потреб, обліку втраченого ними житла

дискримінацію щодо різних категорій ВПО, коли ті громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій з 2014 по 2022 рік не можуть скористатися певними програмами підтримки, які доступні тим, хто переїхав після 2022 року

«Українська влада повинна: по-перше, облікувати всіх громадян, по-друге, їм допомогти, наскільки ми можемо, по-третє, ну принаймні розуміти, який масштаб трагедії», – сказав він.

Лубінець розповів про роботу Офісу омбудсмана в допомозі з виїздом українцям із окупованих територій. За його словами, до нього звертаються громадяни з тимчасово окупованих територій із різними проханнями: допомогти із логістикою чи пошуком фінансування. Також люди запитують, як їх зустріне Україна, якщо вони отримали російський паспорт в окупації.

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Зараз, за словами Лубінця, є змога виїхати з окупації через контрольний пункт «Доманове» між Україною й Білоруссю, він офіційно відкритий з 2024 року:

«З нашої сторони – це Волинська область. Юридично станом на зараз це єдиний пункт перетину, через який можуть евакуюватися громадяни України з тимчасово окупованої території України. Але для цього їм треба виїхати фізично на територію РФ, потім на територію Білорусі і через цей пункт перетину заїхати в Україну. З моменту відкриття, це з середини 2024 року до 31 грудня 2025 року пройшло більше 17 000 цивільних громадян України, включаючи більше 1400, я можу помилитися, 1113 українських дітей», – розповів омбудсман.

У інтерв’ю Дмитро Лубінець озвучив цифру в 1 438 дітей, які перетнули КПВВ Доманове, проте редакція Радіо Свобода після інтерв’ю уточнила цифру та в Офісі Омбудсмена підтвердили перетин 1113-ти дітей через кордон на цьому пункті.





Уряд 2025 року розформував Міністерство національної єдності України, яке до 2024 року мало назву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До перейменування воно відповідало, зокрема, за державну політику з питань окупованих територій і допомогу внутрішньо переміщеним особам. Його функції приєднали до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Новопризначений тоді міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що повноваження старого МінТОТ розділять між Міністерством розвитку громад та територій і Міністерством соціальної політики.

Правозахисні організації в липні 2025 року, на тлі повідомлень про прийдешню ліквідацію Міннацєдності, закликали уряд пріоритизувати державну політику з допомоги, зокрема, жителям окупованих територій і ВПО.