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Суд обирає запобіжний захід для колишнього комбрига Лучанова. Прокуратура просить про арешт без застави

Прокуратура просить суд застосувати запобіжний захід строком на 60 діб без можливості внесення застави
Прокуратура просить суд застосувати запобіжний захід строком на 60 діб без можливості внесення застави

Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Прокурор у суді заявив, що обґрунтованість підозри підтверджується зібраними доказами, а саме показами осіб, які є також підозрюваними у цій справі і які надають викривальні покази щодо себе та організатора, протоколами огляду місця події, речовими доказами.

Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний може переховуватися від суду, впливати на свідків, які є його підлеглими.

«Вважаємо, що будь-який інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Враховуючи характер вчиненого правопорушення, вважаємо, що ризики і підозра – обгрунтовані. Прошу суд…застосувати запобіжний захід строком на 60 діб, а також не визначати йому розмір застави», – сказав прокурор під час засідання суду.

Підозрюваний Лучанов заявив, що з підозрою він не згоден. Він готовий співпрацювати зі слідством. Лучанов також сказав, що згоден з клопотанням про тримання під вартою на той час, «поки будемо з’ясовувати ті факти, які не є переважно дійсними».

13 липня в Офісі генпрокурора заявили про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації вбивства двох братів на Київщині.

11 липня hromadske з посиланням на джерела повідомило, що Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

ОК «Північ» запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Сухопутні війська заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001), однак розголошення додаткової інформації на цьому етапі може зашкодити розслідуванню.

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