Суд обирає запобіжний захід для колишнього комбрига Лучанова. Прокуратура просить про арешт без застави

Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Прокурор у суді заявив, що обґрунтованість підозри підтверджується зібраними доказами, а саме показами осіб, які є також підозрюваними у цій справі і які надають викривальні покази щодо себе та організатора, протоколами огляду місця події, речовими доказами.

Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний може переховуватися від суду, впливати на свідків, які є його підлеглими.

«Вважаємо, що будь-який інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Враховуючи характер вчиненого правопорушення, вважаємо, що ризики і підозра – обгрунтовані. Прошу суд…застосувати запобіжний захід строком на 60 діб, а також не визначати йому розмір застави», – сказав прокурор під час засідання суду.

Підозрюваний Лучанов заявив, що з підозрою він не згоден. Він готовий співпрацювати зі слідством. Лучанов також сказав, що згоден з клопотанням про тримання під вартою на той час, «поки будемо з’ясовувати ті факти, які не є переважно дійсними».

13 липня в Офісі генпрокурора заявили про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації вбивства двох братів на Київщині.

11 липня hromadske з посиланням на джерела повідомило, що Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

ОК «Північ» запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Сухопутні війська заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001), однак розголошення додаткової інформації на цьому етапі може зашкодити розслідуванню.

