Викрадення і вбивство братів із Калинівки: що відомо

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову оголосили підозру у справі про незаконне викрадення та умисне вбивство двох цивільних.

За версією слідства, група військовослужбовців 155-ї бригади в червні викрала двох братів на Київщині. У правоохоронних органах повідомили журналістам, що чоловіків убили. Йдеться про події, що відбулися у Калинівці на Київщині.

У селі розповідають, що наприкінці червня сюди приїздили військові зі списком чоловіків, серед яких був і неповнолітній. Згодом стало відомо про викрадення двох братів.

За даними слідства, група військовослужбовців викрала Максима і Романа Мосейчуків у ніч з 27 на 28 червня, братів силоміць вивезли до іншої області, а згодом убили. Тіла виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області, повідомила поліція. У селі розповідають: родина комбрига Лучанова періодично виказувала невдоволення шумом від мотоциклів та музики.

Репортаж Радіо Свобода із Калинівки.

Самого комбрига Лучанова зрештою затримали у Києві. Також поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення і вбивства людей.

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Діана Буцко, журналістка видання «Громадське», поділилась своїми враженнями від роботи слідства. На її думку, воно проводилось оперативно, але, можливо, боялись сильного розголосу справи:

«Я думаю, що слідство працювало активно, але питання, може, навіть не до слідства, а загалом чи до керівників правоохоронних органів, чи, можливо, навіть питання вище. У мене склалось враження, що дуже намагались зробити все, щоб вона не стала відомою публічно».