У справі про вбивство двох братів на Київщині поліція повідомила про підозру 9 військовим

Правоохоронці розслідують зникнення й вбивство двох чоловіків з однієї родини на Київщині, повідомила поліція області 13 липня. Цю інформацію пресслужба також надала на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, відомство отримало сповіщення про викрадення братів 3 липня, відтак слідчі та оперативники почали розшукові заходи. За місцем проживання зниклих виявили ознаки вчинення злочину, зокрема, пошкоджене обладнання системи відеоспостереження й сліди пострілів.

Правоохоронці опрацювали записи з камер спостереження, проаналізували маршрути пересування транспорту, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

«У результаті спецоперацій оперативники карного розшуку, слідчі ГУНП у Київській області, Білоцерківського районного управління поліції за допомогою кримінальних аналітиків і за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та внутрішньої безпеки ЗСУ затримали дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями», – заявляє поліція.

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Правоохоронці встановили, що між одним із братів і місцевою жителькою напередодні виникла суперечка, оскільки чоловіки гучно слухали музику та каталися на мотоциклах, а на зауваження відповіли нецензурною лайкою. Згодом чоловік жінки, який є, згідно з відповіддю НПУ, колишнім командиром окремої механізованої бригади, вимагав вибачень перед його дружиною, але брати «в грубій формі відмовили».

«Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців. За даними слідства, фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили», – повідомляє поліція.

Правоохоронці встановили місце приховування тіл убитих 9 линя. На них виявили численні вогнепальні поранення, що, за заявою поліції, свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину.

Згодом поліцейські затримали одного військового, якому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей. Саме він під час слідчого експерименту вказав місце, де були приховані тіла загиблих. Поліція уточнює, що в разі обвинувального вироку йому загрожує від 15 років ув’язнення до довічного.





Також слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру вісьмом учасникам організованої злочинної групи за незаконне позбавлення волі та викрадення людей. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Поліція нагадує, що сьогодні в Подільському районі Києва оперативники поліції Київщини затримали екскомандира бригади. Йому вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Оперативне командування «Північ» раніше підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

11 липня hromadske з посиланням на джерела повідомило, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев’ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.