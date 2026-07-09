ТЦК: у Львові невідомі заблокували і перекинули авто військових із групи оповіщення

У Львові ввечері 8 липня під час проведення заходів оповіщення група невідомих заблокувала, перекинула і пошкодила автомобіль військових Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК.

«8 липня близько 21:30 у Львові під час проведення заходів оповіщення, спільно з представниками Національної поліції, на вулиці Червоної Калини був зупинений громадянин для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки його даних з’ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП. Станом на зараз військовозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК», – повідомили в ТЦК.

За повідомленням, на місці події залишилася інші військові ТЦК, яких заблокували невідомі особи.

«Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилася агресивно, суттєво пошкодила і, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція», – зазначили в ТЦК і наголосили, що «в роздмухуванні різного роду конфліктів всередині України» зацікавлена Росія, яка не має успіхів на полі бою, і закликали «не піддаватися на ворожі провокації й не перешкоджати військовослужбовцям і поліції виконувати свої законні обовʼязки».

Очільник обласної військоовї адміністрації Максим Козицький зазначив, що разом із правоохоронцями провів термінову нараду щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові.

«Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню», – наголосив він.

Водночас, за словами Козицького, обласний ТЦК і СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що з’ясовує деталі інциденту й пообіцяв повідомити додаткову інформацію після перевірки фактів.

У поліції поки що не повідомляли про відкриття провадження. Речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко напередодні ввечері повідомила Суспільному, що поліцейські присутні на місці: «охороняють публічний порядок і спілкуються з громадянами».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.