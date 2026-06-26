У Харкові один військовий ТЦК загинув, інший поранений після нападу з ножем

У Харкові внаслідок нападу з ножем загинув військовий місцевого територіального центру комплектування і соціальної підтримки, інший військовослужбовець поранений і перебуває в лікарні, повідомила 26 червня пресслужба ТЦК.

«У Харкові під час проведення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався напад на представників ТЦК та СП. Після того як старший групи оповіщення – військовослужбовець Збройних сил України – представився громадянину, останній раптово напав на нього й інших військовослужбовців, застосувавши ніж», – йдеться в повідомленні.

За даними ТЦК, нападник втік і перебуває в розшуку, його шукають правоохоронці.

У поліції інцидент поки що не коментували.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.