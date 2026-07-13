Колишній комбриг Лучанов затриманий – ОГП

Українські правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, повідомили 13 липня Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

Наприкінці минулого тижня Лучанова оголосили в розшук після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

ОК «Північ» підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Сухопутні війська заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001), однак розголошення додаткової інформації на цьому етапі може зашкодити розслідуванню.

У повідомленні зазначається, що наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини. Сухопутні війська співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та сприяють проведенню процесуальних дій у межах своїх повноважень.

«Частина інформації не може бути оприлюднена на цьому етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності. Усі відомості, які можливо було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковані. Подальші коментарі щодо перебігу розслідування належать до компетенції правоохоронних органів», – кажуть у відомстві.

Сухопутні війська підкреслили, що «зацікавлені в повному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин».