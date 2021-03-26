Теніс: українці виграють на турнірі в Лугано

Українець Віталій Сачко пробився до півфіналу турніра Challenger Citta di Lugano у Лугано (Швейцарія).

Матч між українським тенісистом та росіянином Романом Сафіулліним тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Наступним суперником українця стане турецький тенісист Алтуг Челікбілек.

Також на турнірі в Лугано продовжує боротьбу український тандем Сергій Стаховський та Денис Молчанов. У півфіналі українці були сильнішими за польський дует Шимон Вальков – Ян Зелінський. Матч завершився з рахунком 4:6, 7:6 (7:3), 10:4.

У фіналі українці зіграють проти німця Андре Бегеманна та італійця Андреа Вавассорі.