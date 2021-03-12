Теніс: Стаховський та Молчанов пробилися у фінал італійського турніру 

Український дует Сергій Стаховський та Денис Молчанов пробилися до фінального етапу парного турніру Biella Challenger Indoor 3 в Італії. У півфіналі українці виявилися сильнішими за поляків Шимона Валкова та Яна Зелінські.

За 1 годину та 35 хвилин українці виграли з рахунком 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). На двох Стаховський та Молчанов подали шість ейсів, зробили чотири подвійні помилки і реалізували один з чотирьох брейкпоінтів.

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У фіналі українці зіграють проти французького тандему Кентена Галі і Трістана Ламазіна.

Раніше український тенісист Ілля Марченко став учасником півфінальної стадії турніру в Італії. У двох сетах він здолав Йонаса Форейтека з Чехії – 6:4, 6:1.

У півфіналі Марченко зустрінеться з британцем Ліамом Броуді (170).