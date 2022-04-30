Із Лисичанська і Сєвєродонецька за суботу вивезли 40 людей. Евакуацію з Попасної призупинено – Гайдай

У суботу із Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 людей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Водночас, як повідомив він, евакуацію з Попасної призупинено через обстріл напередодні військами РФ евакуаційного транспорту.

«На перевірку безпечності маршруту (можливо, – нового) потрібен час. Ризикувати ми не можемо», – сказав Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що до Дніпра сьогодні виїхали 35 лисичан, з них чотири дитини.

«З Сєвєродонецька автобус рушив майже порожнім – тільки п’ятеро місцевих вирішили їхати в безпеку. Для тих, хто залишився, завезено гумвантажі, їх вже доставляють по бомбосховищам», – зазначив Гайдай.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що учора два евакуаційні автобуси в Попасній були розстріляні російськими військовими.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​