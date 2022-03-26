Луганська ОВА: через ракетний удар РФ по Лисичанську знеструмлено шахту, гірники – під землею

По Лисичанську російські військові вдарили ракетою «Точка-У», знеструмлено шахту, де під землею перебувають гірники, повідомив у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Рятувальники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею перебувають працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою «Точка-У» та «Градами», – розповів Гайдай.

За його словами, російські військові відкрили вогонь і по Сєвєродонецьку.

Гайдай наголосив, що складна ситуація і в Сєвєродонецьку.

«Тут палає ще один продуктовий склад, два житлових та кілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку», – додав він.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.