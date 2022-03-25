Рубіжне під контролем України, військових РФ вдалося вибити з одного із флангів – Гайдай

Російським військам не вдається повністю зайняти місто Рубіжне на Луганщині, розповів в ефірі Радіо Свобода голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, обстріли не припиняються, Росія використовує авіацію.

«Вчора п’ять літаків літало над областю. Випускали ракети, скидали бомби. Один долітався, його збили. Решта... побачимо, скільки їм ще залишилося. Справа в тому, що нічого не виходить у російських військ. Вони не можуть повністю зайняти Рубіжне. Більше того, наші захисники позиційно з одного з флангів вже вибили їх, тому вони перейшли до своєї улюбленої тактики – нищити все на своєму шляху. Впевнений, що найближчим часом, будемо їх гнати назад», – розповів Сергій Гайдай.

Станом на ранок у Рубіжному – четверо нових загиблих цивільних, уточнив він.

24 березня Гайдай назвав ситуацію в Рубіжному «дуже важкою». За його словами, російські війська скинули на місто фосорні бомби.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

США раніше висловили свою стурбованість тим, що Росія застосовує в Україні заборонені види зброї.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики.

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.