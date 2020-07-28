Лукашенко заявляє, що перехворів на COVID-19 у легкій формі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що перехворів на коронавірусну інфекцію COVID-19 у легкій формі, перенісши хворобу «на ногах». Про це з посиланням на слова Лукашенка повідомляє офіційна інформагенція «Белта».

«Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий учора висновок лікарі зробили. Безсимптомно», – сказав Лукашенко під час відвідування військової частини в Мінську 28 липня.

«Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних», –додав Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що система охорони здоров’я країни вистояла, і в країні «перемогли» коронавірус. Білорусь, за його словами, продемонструвала «політичну розсудливість і народну мудрість».

Білорусь – одна з декількох країн Європи, де не оголошували карантин і не зупиняли роботу підприємств. Влада також не скасовувала масові заходи і навіть провела військовий парад 9 травня.

Президент Олександр Лукашенко не раз заявляв про «істерію» навколо нової коронавірусної інфекції, а також знехтував рекомендаціями ВООЗ.