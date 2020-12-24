Політики з США та Європи закликали перенести Чемпіонат світу з хокею з Білорусі

Члени Конгресу США і депутати парламентів низки європейських країн, зокрема й України, звернулися з відкритим листом до Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) з проханням позбавити Білорусь права проводити Чемпіонат світу з хокею у 2021 році у зв’язку з масовими актами насильства з боку влади цієї країни проти учасників акцій протесту.

«У Білорусі відбулися президентські вибори, які відтоді були визнані в усьому світі фальсифікованими. Протестувальники, журналісти і представники громадянського суспільства зазнали безпрецедентного насильства з боку Олександра Лукашенка і уряду, нині нелегітимного, який він очолює», – мовиться у зверненні.

Підписанти зазначають, що приєднуються до протестувальників у вимозі покарати відповідальних за злочини.

«Ми просимо вас переглянути можливість проведення в наступному році Чемпіонату світу з хокею в Білорусі. Білорусь, як і будь-яка інша країна, яка не втілює етику спорту і прав людини, не повинна користуватися привілеєм проведення такого бажаного заходи доти, поки права, свободи і суверенітет її народу не будуть повністю дотримані і представлені урядом», – наголошують автори листа.

Серед підписантів звернення – понад 20 членів Конгресу США від обох партій, а також члени парламентів Польщі, України, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Словаччини, Великої Британії, Чехії та Данії.

Чемпіонат світу з хокею наступного року має відбутися у Білорусі і Латвії. У 2020 році чемпіонат не проводили через пандемію коронавірусної інфекції.

Олександр Лукашенко відомий шанувальник хокею. Міжнародний олімпійський комітет нещодавно заборонив йому і ще низці офіційних осіб Білорусі брати участь в олімпійських заходах.