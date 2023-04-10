Щоб Росія захищала Білорусь «як свою територію»: Лукашенко сказав Шойгу, які йому потрібні гарантії безпеки

Олександр Лукашенко, який утримує владу в Білорусі, 10 квітня провів переговори з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу у Мінську. Як повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА, Лукашенко заявив, що Мінську потрібні гарантії того, що Росія захищатиме Білорусь, «як свою територію», у разі нападу.

«Це ті гарантії безпеки, які нам потрібні», – сказав Лукашенко.

Він повідомив, що обговорював це питання із президентом Росії Володимиром Путіним.

Із Шойгу Лукашенко обговорив бойову підготовку та організацію так званого спільного військвого альянсу. Лукашенко заявив, що Росія тримає в Білорусі «кілька тисяч військових».

«Ми долучалися до цього процесу настільки, наскільки це було необхідно. І разом з вашими офіцерами ми навчаємо цих хлопців, проводимо бойову підготовку. Готуємо, як годиться. Тому що нам тут не треба розслаблятися. Ви бачите, що поляки і литовці почали рухатися в наш бік. Тому це хороша допомога і підтримка для білоруської армії, яка захищає союзну державу на західному фланзі», – сказав Лукашенко.

У свою чергу Сергій Шайгу повідомив, що росіянам дали п’ять полігонів на території Білорусі.

«Дійсно, тут досить велика група. І, звісно, сьогодні ми розглянемо всі питання її подальшого перебування, підготовки і, можливо, розширення рамок, які ви обговорювали разом з Володимиром Володимировичем», – сказав Шойгу.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських мирних жителів.