Луценко доручив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі перевірити Тимошенко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі перевірити народного депутата від «Батьківщини» й кандидата в президенти Юлію Тимошенко.

У ГПУ розповіли, що 14 лютого на ім’я Луценка надійшла заява про незаконне збагачення Тимошенко й декларування нею недостовірної інформації.

Радіо Свобода звернулося до прес-служби Юлії Тимошенко з проханням про коментар.

13 лютого громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Генеральної прокуратури України із вимогою розслідувати можливе незаконне збагачення Тимошенко на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок».

Сама Юлія Тимошенко в коментарі «Схемам» заявляла, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, мала займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджувала, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалася за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.