Від Луценка вимагають розслідувати фінансування американських лобістів Тимошенко, про яких розповідали «Схеми»

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Генеральної прокуратури України із вимогою розслідувати можливе незаконне збагачення народного депутата і кандидата в президенти Юлії Тимошенко – на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок».

​Відповідну заяву ЦПК оприлюднив 13 лютого. В організації зазначають, що Луценко має внести справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначити підслідність за НАБУ.

Наприкінці грудня 2018 року ЦПК звернувся із аналогічними заявами до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Однак ні в САП, ні в НАБУ тоді не внести відомості до ЄРДР та не розпочали розслідування, зазначають у ЦПК.

28 грудня 2018 року суд відмовив ЦПК у задоволенні скарги до САП, а 14 січня 2019 року – відхилив скаргу ЦПК до НАБУ.

Однак ні в САП, ні в НАБУ тоді не внесли відомості до ЄРДР та не розпочали розслідування.

15 березня 2018 року американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Розкрити цю інформацію американські лобісти були змушені у рамках виконання закону FARA – про реєстрацію іноземних агентів. У звіті до Мін’юсту США чітко зазначено – клієнт Тимошенко, колишній прем’єр-міністр України, діє через фірму Two Paths.

Але у її декларації немає статків, що відповідають таким витратам. Відтак, як стверджують у ЦПК, невстановлене походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про можливе незаконне збагачення Тимошенко.

Сама Юлія Тимошенко в коментарі «Схемам» заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.