У Львові стартував BookForum

У Львові розпочався 29-ий міжнародний BookForum. Однак він відбувається не у традиційному форматі, без проведення книжкового ярмарку. Через воєнні дії Росії в Україні BookForum обмежується дискусіями, які присвячені важливим питанням, пов’язаним із війною, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У дискусіях, які відбуватимуться до 9 жовтня, візьмуть участь як українські, так і іноземні спікери. Це письменники, журналісти, культурні діячі, а також українські письменники, які зараз захищають Україну. У львівському книжковому форумі братимуть участь понад 40 авторів, з яких 15 іноземних і 20 українських будуть спілкуватися на живо.

Всі зустрічі будуть транслювати.

«Наша фокусна тема – це фестиваль «Людей усвідомленої сили». Ми повинні ділитися своїм новим досвідом, про ці злочини, які робить Росія на території України, про любов, яку тут віднайшли. Програма розвинула б до 20 заходів», – каже Софія Челяк, програмна директорка львівського BookForum.

Книжковий форум у Львові відбувається з 1994 року. Чотири роки тому змінив назву на BookForum і став головним культурним фестивалем країни.