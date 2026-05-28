«Готовий нести покарання тут, щоб не закатували в РФ»: суд у Львові розглядає справу росіянина, якому загрожує депортація

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 28 травня розпочав розгляд справи Руслана Хакімова (відомий в Україні як Аслан Хакімов), якого Державна міграційна служба України рішенням від 1 квітня 2026 року вирішила примусово депортувати в Росію через порушення ним міграційного законодавства України.

Галицький районний суд Львова задовольнив позов ДМС про видворення Хакімова з України 2 квітня 2026 року. Правозахисники подали апеляцію на судове рішення і готують позов у суд про скасування рішення ДМС.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, 39-річний Руслан Хакімов брав участь у судовому засіданні онлайн з Пункту тимчасового перебування іноземців й осіб без громадянства, де він перебуває. Він відповів на запитання суддів, які з’ясовували його дані, зокрема, що він народився в Киргизстані, має російське громадянство. Прізвище Хакімов не є його справжнім. У Росії він під своїм правдивим прізвищем Пупкаєв відбув термін покарання в ув’язненні за побутовий злочин.

«В Україну я потрапив через Бєлгородську область, поза пунктом пропуску на кордоні. З 2016 року проживаю в Україні. Офіційно я відмовляюся від російського громадянства. У мене був чистий бланк українського паспорта, який заповнив і надав в ДМС Олександрії Кіровоградської області. Я звернувся у міграційну службу з підробленим українським паспортом з міста Севастополь, щоб легалізуватися на території України. І мені надали український паспорт. Це була вимушена дія, щоб врятуватися від ФСБ Росії», ‒ сказав Руслан Хакімов.

Від 2016 року він перебуває в Україні з підробленим українським паспортом на прізвище Хакімов і визнав це під час судового засідання. За словами Хакімова, в 2008 році він прийняв іслам, ФСБ Росії стежило за ним, тому він втік в Україну.

«Бо я відверто заявляв, що чеченський народ був закатований. Коли у 2014 Росія окупувала Крим, я теж про це заявляв в тюрмі, що це терор. Я можу пройти публічно поліграф, що не є терористом і не причетний до жодної терористичної організації. Я готовий нести відповідальність за те, що порушив закон і нести покарання на території України, щоб не бути закатованим у Росії, куди мене можуть відправити через третю країну», ‒ сказав Хакімов.

На запитання, чому він, маючи трьох дітей і дружину, всі з українським громадянством, відразу не звернувся в ДМС, щоб отримати легальний статус перебування, Хакімов пояснив, що не довіряє уповноваженим органам України. В Україні він займався волонтерством, як стверджує, з початку повномасштабної війни, виробляв наземні роботизовані комплекси.

Недавно Хакімов звернувся до державних органів України, щоб отримати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. На запитання судді, чи він вже довіряє державним органам України відповідач пояснив, що ні.

На сьогодні Руслан Хакімов перебуває в розшуку Інтерполу. У Росії він оголошений «терористом».

Державні органи мають ідентифікувати його особу. Ніяких підтверджувальних документів він не має.

«Сподівався, що співробітники СБУ перевірять мене, я пройду поліграф і мене залишать в Україні», ‒ сказав під час засідання Хакімов. Його прийшли підтримати українські ветерани, стверджуючи, що він допомагав військовим частинам.

Правозахисна організація готова його взяти на поруки. Таку ж готовність висловили і троє народних депутатів України, зокрема Софія Федина, Михайло Бондар і Володимир Ар’єв.

«Хто воює проти Росії, допомагає Україні, той – друг, і треба йому допомогти. Якщо держава знайшла якісь підстави для Руслана Хакімова, щоб його відправити в Росію, де йому загрожує «розстрільна стаття», бо допомагав Україні і боровся проти Росії. Тому я готовий його відстоювати і доводити українській державі, що розробники НРК нам потрібні», ‒ заявив укоментарі Радіо Свобода Михайло Бондар.

На засіданні була присутня дружина Руслан Хакімова з дитиною.

«Сподіваюся, що з надходженням нових доказів, суд побачить, що чоловік каже правду і є патріотом України, вболіває за Україну. Я відвідувала чоловіка в пункті утримання», ‒ каже Олександра, дружина Хакімова.

Апеляційний суд продовжить розгляд справи наступного тижня, 4 червня.