Як «винахідник для ЗСУ» став «нелегалом» із Росії, де «його очікують тортури і смерть»

39-річний Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів (НРК), перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ).

Хакімов має російське громадянство. Він втік із Росії у 2015 році. В Україні одружився. Тут живуть його дружина і діти. Усі вони мають українське громадянство.

Чи загрожує Хакімову депортація у Росію?

Як це може відбутись, якщо між Україною і Росією не діє кордон?

Чим загрожує йому примусове повернення у Росію?

Дружина Хакімова Олександра підтвердила Радіо Свобода, що її чоловік надалі перебуває в ПТПІ. 27 квітня він припинив голодування, яке розпочав три дні тому. Жінка досі переживає шок від того, що чоловіка затримали, згідно з рішенням Галицького районного суду від 2 квітня 2026 року.

«Чоловік утікав із Росії і тут, на території України, зробив документи, жив за ними 10 років. Народились діти. Провадив не одне підприємство, сплачував податки. Із 2022-го дуже активно допомагає ЗСУ розробками, винаходами, своїми грошима. Я – українка. Ми разом з 2024 року. У нас є дитина. З попередньою дружиною у нього – двоє дітей, і теж вони – українці. Я не знала, що в нього громадянство ворожої країни, але він зробив великий внесок для ЗСУ, і це неправильно буде зі сторони України – його видворяти у Росію. Бо там очікують тортури і просто смерть», – каже Радіо Свобода Олександра.

«Порушив законодавство»

Руслан (Аслан) Хакімов, за даними правозахисника Бориса Захарова, у 2015 році незаконно перейшов кордон із Бєлгородської області у Харківську, тоді не звернувся до Державної міграційної служби з проханням надати йому притулок в Україні. Протягом усіх цих років, пояснює, жив за підробленими документами – відтак він порушив міграційне законодавство України і йому інкримінують 358 статтю Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Хакімов написав у соцмережах, що з 2015 року він не оформлював документи, тому що боявся корумпованої системи, яка в будь-який момент могла видати його тим самим людям, які, стверджує, катували його – ФСБ:

«Саме після тих катувань у 2015 році я був змушений нелегально перетнути кордон і рятувати своє життя. За ці роки Україна стала моїм домом. Тут у мене народилися троє дітей – українці. Тут моя сім’я, моє життя і моя боротьба. Я не сидів, склавши руки: створював виробництво, працював і сплачував податки, розвивав технічні рішення для фронту».

Правозахисник Борис Захаров, засновник благодійного фонду «Людина і право», пояснює те, що Хакімов одразу не звернувся до Державної міграційної служби в Україні, бо хотів урятуватись.

«Він пішов іншим шляхом і, можливо, це йому врятувало життя, тому що у нас було багато випадків, коли органи видавали людей до Росії, до інших тоталітарних країн, а потім їх там вбивали, переслідували, садили у тюрми. Це постійна практика, яка триває. Так було з Зауром Шогенцуковим з Кабаридоно-Балкарії, який хотів воювати проти Росії на боці України (затримали у серпні 2024 року в Україні, коли він нелегально перетнув кордон з метою вступити в легіон «Свобода Росії» – ред.). Він перебував у ПТПІ, його відправили в Росію через Білорусь. Родичам видали мертве тіло чоловіка в Нальчику.

Аслан Хакімов мусить відповідати за правопорушення, він порушив міграційне законодавство, а тому має нести за це відповідальність на території України. Він може отримати умовний термін і штраф. У Росії він оголошений у розшук як терорист. Військовий суд Росії засудив його до 20 років тюрми. Йому загрожують катування, смерть в Росії», – каже правозахисник Борис Захаров.

Аслан Хакімов в Україні знаний як волонтер і розробник НРК.

Чимало дописувачів у соціальних мережах зазначають, що Аслана Хакімова не можна видавати Росії, бо країна-агресорка отримає винахідника, який створював наземні роботизовані комплекси для ЗСУ, його можуть примусити працювати на армію Росії.

«Це – конструктор-винахідник, який дуже багато робить для обороноздатності України. То, звичайно, ми повинні його захистити, взагалі видавати його до Росії – це не просто дурість, це злочин», – наголосив правозахисник Борис Захаров.

Аслан Захаров був затриманий, згідно з рішенням Галицького районного суду, суддя якого задовольнила адміністративний позов Державної міграційної служби. Суд ухвалив рішення про затримання Хакімова і розміщення його в ПТПІ протягом шести місяців з метою ідентифікації та видворення за межі України.

Як би мало відбуватись видворення Аслана Хакімова, який незаконно перетнув кордон Росії та України? Адже, згідно з реадмісією Реадмісія – це міжнародна угода між державами, яка передбачає повернення власних громадян, а також громадян третіх країн або осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території договірної сторони або втратили законні підстави для перебування., його мали б передати тільки в Росію. Але пряме видворення в Росію неможливе через відсутність дипломатичних відносин і закриті кордони з Росією.

Але, згідно з законом, треба встановити, тобто отримати його документи. А як отримати?

«Але такого механізму зараз немає. До того ж, не встановлена його особа. Ми знаємо, що він – Руслан, і він цього не приховує. Але, згідно з законом, треба встановити, тобто отримати його документи. А як отримати? Коли держава не співпрацює з державними органами Росії? Депортація здійснюється не безпосередньо до Росії, а через треті країни. Можуть спробувати через Туреччину і Молдову – і у такому разі це екстрадиційний процес. Тільки невідомо, навіщо Молдові і Туреччині такий головний біль. Найгірший варіант – депортувати через Білорусь, але це пряма дорога в Росію», – говорить правозахисник Борис Захаров.

Для прикладу, Росія депортувала українців через Грузію.

Рішення Галицького районного суду у справі депортації Руслана (Аслана) Хакімова він оскаржуватиме в Апеляційному суді, зауважив Борис Захаров.

«Подана апеляційна скарга, оскільки Аслан пропустив терміни апеляційної скарги. Зараз відновлюємо термін апеляційного оскарження. Якщо суд відкриє апеляційне провадження, то в суді відстоюватимемо його права. І його готові взяти на поруки троє нардепів.

Якщо не відкриє, то залишається механізм Європейського суду з прав людини. Вимагатимемо від влади, щоб вона його не видавала, а щоб його переслідували за законом в українській юрисдикції. Він тут порушив закон і тут має відповідати», – наголосив правозахисник.

Із початком повномасштабної війни Росії проти України українцям, які народились у Росії, складно завершити процедуру отримання українського громадянства. Деякі росіяни, які перебувають в Україні на підставі посвідки про проживання, не мають можливості її продовжити. Про це розповів Радіо Свобода юрист Андрій Коломийцев.

«Міграційна служба не розбирається, налаштована кон’юнктурно, там налаштовані просто відмовити. Це почалось після того, як Невзорову дали українське громадянство (у 2022 році – ред.). Після скандалу зробили повністю навпаки: всім відмовляють без розбору. Була велика кількість звернень до уповноваженого з прав людини, пропонували змінити законодавство і стало ще гірше. Ще менше врегульовано, аніж було. Верховний суд теж стає впродовж останнього року на бік ДМС, не розбираючись у принципах права, у статусі фактично», – говорить Андрій Коломийцев.

Державна міграційна служба і сам Хакімов наразі не коментують ситуацію.

На підтримку Аслана Хакімова виступають багато українців, зокрема троє народних депутатів України, як зауважив юрист, готові взяти його на поруки. Питання щодо затримання Хакімова і його ймовірну депортацію окремі парламентарі обіцяють розглянути під час засідання Верховної Ради найближчим часом.

Україна дотримується міжнародного принципу невислання (non-refoulement), який закріплений у міжнародному праві (зокрема, Конвенції про статус біженців 1951 року) та законодавстві України. Громадян Росії не можуть примусово депортувати, якщо їм в Росії загрожують катування або смерть , переслідування, проте це потребує офіційного статусу біженця або додаткового захисту.