У паркан консульства Росії у Львові кинули «коктейль Молотова». Поліція розслідує

В огорожу біля Генерального консульства Росії у Львові невідома особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною, повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 3-ї години ночі, постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Триває розслідування, зловмисника, причетного до вчинення кримінального правопорушення, шукають, кажуть поліцейські.

Як інформує кореспондентка Радіо Свобода, жодного сліду інциденту біля генконсульства Росії немає.

Російське консульство у Львові з 2002 року орендує приватний будинок у престижному районі Львова по сусідству із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України.

Раніше львівські депутати і активісти вимагали від МЗС України закрити російське консульство у Львові, називаючи його «оплотом русского мира».