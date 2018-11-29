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29 Листопад 2018, Київ 17:02
Новини | Політика

Львівські депутати вимагають від МЗС України закрити російське консульство у Львові

Плакат на воротах Генерального консульства Росії у Львові під час вшанування жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років. Львів, 25 листопада 2017 року

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Депутати Львівської міськради звернулись до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з вимогою закрити російське консульство у Львові. Оскільки це, як мовиться в заяві обранців, «оплот русского мира».

«Закриття оплоту «русского мира» у Львові, а саме так потрібно назвати російське консульство у місті, продемонструє агресору наше ставлення до злочинів, які тривають на території України впродовж останніх п’яти років. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшать соціальну напругу та провокації, які вчиняють агенти розвідки ФСБ РФ проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України», – мовиться у зверненні львівських депутатів, яке було підтримане більшістю голосів сьогодні під час сесії міської ради.

Днями львів’яни зареєстровали електронну петицію щодо закриття Генерального консульства Росії у Львові.

Це не вперше, коли у Львові вимагають закриття Генерального консульства. Такі звернення до МЗС України від різних політичних і громадських середовищ надходили від 2013 року.

Російське консульство у Львові з 2002 року орендує приватний будинок у престижному районі Львова по сусідству із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України.

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