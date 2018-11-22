Поліція Львова заявляє про затримання 3 іноземців, які намагалися палити фаєри на Личаківському цвинтарі

Поліція Львова заявляє, що затримала трьох іноземних студентів, які намагалися запалити так звані фаєри (піротехнічні засоби) на території Державного історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар».

У поліції додали, що відкрили справу за статтею «хуліганство».

«На місці події працює слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції та працівники інших служб поліції. Особи чоловіків, затриманих охоронцями, встановлені – це іноземці віком 22, 24 та 26 років, за їхніми словами – вони студенти. Правоохоронці вилучили два використаних «фаєри», зараз встановлюються обставини події», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті, яку інкримінують затриманим, передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

У поліції громадянства затриманих не повідомляють, але Андрій Москаленко, заступник львівського міського голови уточнив, що це студенти з Польщі, які хотіли запалити фаєри біля місця польських військових поховань.

Це вже не перший інцидент цього місяця на Личаківському цвинтарі у Львові.

Ввечері 4 листопада 12 польських футбольних фанатів прийшли на місце поховання польських вояків на Личаківському цвинтарі, запалили піротехнічні засоби і розгорнули біло-червоний транспарант із нагоди 100-річчя початку боїв за Львів у часи боротьби поляків проти Західно-Української Народної Республіки.

9 листопада ця група опублікувала фото з акції на своїй інтернет-сторінці і написала, що члени організації футбольних уболівальників «Велика Сілезія» з нагоди «100-річчя героїчної оборони Львова» відвідали цвинтар «львівських орлят» і «віддали честь одним із найбільших польських героїв», про яких, на їхню думку, проукраїнська польська держава цими днями «повністю забула».

Служба безпеки України почала перевірку інциденту. Голова Львівської облради вимагав оголосити персонами нон ґрата поляків-учасників несанкціонованої акції.