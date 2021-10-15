Петиція про демонтаж скульптури сина Моцарта у Львові набрала необхідну кількість голосів

Понад 500 необхідних голосів набрала петиція з вимогою переглянути законність встановлення у Львові скульптури композитора Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта, і демонтувати її, «як таку, що спотворює історичний і мистецький простір Львова».

Ініціатором цієї петиції є громадська діячка зі Львова, мисткиня Наталія Криничанка.

«Перші два тижні було дуже активне голосування. Але різко зупинилося, виникали технічні проблеми, тому багато людей потрактували це зумисним перешкоджанням. Утім люди наполегливо намагалися проголосувати і виконали всі вимоги, які вимагається при підписуванні петиції. Мерія має два тижні, бо ще стільки часу можна підписуватися. Міська влада зобов’язана прореагувати. Я чітко вимагаю відповісти на питання про законність встановлення пам’ятника. Мерія має навчитися брати до уваги думку львів’ян, а не ухвалювати самостійні рішення, не радячись», – сказала Криничанка Радіо Свобода.

За її словами, серед львів’ян проведуть опитування про те, куди перенести скульптуру з площі Євгена Маланюка у Львові.

Скульптуру Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта, відкрили у Львові на площі Євгена Маланюка 26 серпня з нагоди 230-річчя музиканта. Робота австрійського митця Себастьяня Швайкерта викликала різні емоції у львів’ян.

Скульптуру встановили за погодженням виконкому Львівської міськради, за кошти Міжнародної фундації «Моцартеум» у Зальцбурзі (Австрія) і громадської організації «Львів.Моц.Арт.3». Ініціаторкою встановлення скульптури Моцарта є диригентка, засновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів.

Автор скульптури Себастьян Швайкерт після відкриття брав участь у численних дискусіях і детально пояснював, які смисли вклав у сучасний мистецький твір, що, за його словами, промовляє образами, формами, алегоріями. Він заявив, що не хотів ставити свою роботу на постамент, адже Ксавер Моцарт жив у Львові протягом 30 років і зараз стоїть на рівні з львів’янами.

Франц Ксавер Моцарт – австрійський піаніст, диригент, педагог і композитор. Він народився 26 липня 1791 року у Відні. У 1808 році син видатного композитора приїхав у Галичину, у село Підкамінь, що неподалік Рогатина. Він викладав музику дітям графа Віктора Баворського, потім у Львові давав приватні уроки музики дітям у заможних родинах Потоцьких, Чарторийських, Сапєг. Ксавер Моцарт швидко долучився до музичного життя Львова і заснував хорове товариство святої Цецилії, сприяв розвитку музичної культури Галичини. Прожив тут із 1808 до 1819 років і з 1822 до 1838 років.

Популярною була кантата Франца Ксавера Моцарта «Перший весняний день», присвячена дочці австрійського імператора Кароліні Августі. З 1841 року музикант був почесним капельмейстером і першим директором нині зальцбурзького «Моцартеуму». Помер Ксавер Моцарт 29 липня 1844 року.