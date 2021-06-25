Електротранспорт у Львові не працюватиме до кінця доби – міська рада

Електротранспорт у Львові не працюватиме до кінця доби, повідомила міська рада з посиланням на «Львівелектротранс».

За повідомленням, аварійні служби ліквідовують наслідки негоди, зокрема, усі пориви і пошкодження на мережах.

«Зараз увесь електротранспорт не курсує. Ми маємо 12 серйозних пошкоджень на мережах. До кінця дня трамваї і тролейбуси курсувати не будуть, ми вимкнули струм, аби аварійні бригади могли якомога оперативніше ліквідувати усі наслідки негоди. Маємо дві повалені опори», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Внаслідок негоди – сильної зливи з вітром – у Львові повалені дерева, пошкоджені покрівлі будівель, підтоплені вулиці.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті падіння дерева травмовано одну людину.