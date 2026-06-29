Негода у Львові: через ураження блискавкою постраждала 6-річна дитина, пошкоджена будівля райадміністрації

У Львові через сильну зливу внаслідок ураження блискавкою постраждала 6-річна дівчинка, повалені щонайменше 30 дерев, пошкоджена будівля районної адміністрації в Шевченківському районі, тимчасово не курсують деякі трамвайні маршрути, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан – стабільний. Видимих слідів ураження немає», – зауважив Садовий.

За його словами, комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.

«На зараз у місті зафіксовано 30 повалених дерев і три великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів. Наші бригади розкрижовують дерева, прибирають проїжджу частину і тротуари, відновлюють контактну мережу й ліквідовують інші пошкодження», – написав мер у соцмережах.

Садовий уточнив, що сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації і пошкодив вікна.

За словами міського голови, через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 і 9. Він додав, що після того, як комунальники приберуть повалені дерева й відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять.

Загалом по Україні нині спостерігається спекотна погода. Укргідрометцентр напередодні прогнозував температуру 29-34 градусів тепла вдень на 29 червня: у більшості районів Правобережжя очікується сильна спека 35-38 градусів, на сході країни – вдень 25-30 градусів удень.