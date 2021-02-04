У Львові виписали з лікарні немовля, народжене матір’ю, хворою на COVID-19

У Львові 4 лютого лікарі виписали зі шпиталю немовля, яке передчасно народилося під час захворювання матері на COVID-19. Це шоста дитина у родині священника Петра Терлецького і його дружини Катерини.

Катерина Терлецька 14 листопада відчула симптоми хвороби. Спершу лікувалася у половому будику у Львові. 6 грудня жінці стало гірше і її на 28 місяці вагітності перевезли у лікарню швидкої допомоги, підключили до апарту штучної вентиляції легень.

У Терлецької було понад 95% уражених легень. Оскільки мамі і плоду бракувало кисню, лікарі провели кесарський розтин і 6 грудня народилася Даринка вагою 1230 грамів. На народження дитини, за планом, очікували 14-20 лютого.

Дівчинку перевезли у відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні. У цей час її мати перебувала у медикаментозному сні. 19 грудня вона вже самостійно дихала, а 5 січня повернулася додому до п’ятьох дітей. Шоста дитина, яку назвали Дариною, до сьогодні лишалася в лікарні.

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«Після виписки ми приїхали до Даринки у лікарню. Таких діток не бачила. Голівка поміщалася у долоньку, була дуже малесенька. П’яту дитину я народила вагою 4 700 (грамів – ред.), ця була для мене, немов лялечка. Я бачила, як персонал ставиться до дітей, і це вселяло спокій. Потім, коли я вже могла сама приїжджати, то тут щодня була. Дуже спокійна дитина, не плаче, спить і роздивляється. Такі малесенькі пальчики, як сірнички», – говорить Терлецька.

Багатодітна мати розповідає, що після виписки відчувала задишку. Зараз аналізи показують поліпшення стану, вона почувається краще і згодом планує повторне КТ легень.

У новонародженої дитини було виявлено COVID-19. Це поодинокі випадки, кажуть лікарі, коли при кесарському розтині передається вірус. Дитину виписали з вагою 2 800, вона самостійно дихає, перебуває ще у стадії дозрівання. На свій вік немовля, яке має 36 тижнів, цілком здорове, може перебувати під наглядом родини і опікою медиків.

«Дитина прогресує у вазі, має добрі реакції. Потребує, звісно, специфічного спостереження вузьких спеціалістів, але це стосується всіх передчасно народжених дітей, які народилися з проблемами доношені. Це один із унікальних випадків в Україні. Глибока незрілість і такі немовлята потребують серйозних втручать, лікування, опіки. А ще був COVID-19 і всі зусилля помножилися в рази. Батьки пройшли складний шлях і мають знання, як за дитиною доглядати у терміні 36 тижнів», – каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Салабай.

За історією одужання Катерини Терлецької і народження її шостої дитини вболівало чимало людей, які підтримали цю сім’ю.

За останню добу у Львівській області виявили 308 нових хворих на коронавірусну хворобу.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 232 246 випадків COVID-19, одужали 1 055 406, летальних випадків – 23 229.