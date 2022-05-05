Садовий: працівницю міськради, яка наживалась на оренді житла, звільнили

Працівницю львівської міської ради Львова, яка вдвічі підняла орендну плату під час війни, звільнили, повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Ми повідомили їй, що це мародерство, і звільнили. Чи правильно це? Юридично – не дуже. Але жінка сама написала заяву на звільнення. На мою думку, така людина не може працювати в Ратуші», – зазначив очільник Львова у фейсбуці.

16 березня Андрій Садовий оприлюднив дані недоброчесних орендодавців зі Львова. Він також зазначав, що щодо необґрунтованого підняття цін на помешкання у Львові можна скаржиться на гарячу лінію міста.