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Новини | Суспільство

Садовий: працівницю міськради, яка наживалась на оренді житла, звільнили

«Ми повідомили їй, що це мародерство, і звільнили»

Працівницю львівської міської ради Львова, яка вдвічі підняла орендну плату під час війни, звільнили, повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Ми повідомили їй, що це мародерство, і звільнили. Чи правильно це? Юридично – не дуже. Але жінка сама написала заяву на звільнення. На мою думку, така людина не може працювати в Ратуші», – зазначив очільник Львова у фейсбуці.

16 березня Андрій Садовий оприлюднив дані недоброчесних орендодавців зі Львова. Він також зазначав, що щодо необґрунтованого підняття цін на помешкання у Львові можна скаржиться на гарячу лінію міста.

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