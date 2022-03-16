Садовий оприлюднив дані недоброчесних орендодавців у Львові

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив дані недоброчесних орендодавців зі Львова.

За його словами від початку широкомайстабної агресії Росії в Україні на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг щодо необґрунтованого підняття цін на помешкання у Львові.



«Наші працівники опрацювали й перевірили кожне звернення. Станом на зараз я можу з упевненістю зробити публічним список із шести юридичних і фізичних осіб, які наживаються на війні. Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових і людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан, військова адміністрація має відповідні повноваження», – наголосив мер Львова.

7 березня Андрій Садовий заявив, що місто перебуває на межі можливостей приймати переселенців.

Зараз у Львові працює гуманітарний штаб, де отримують і скеровують вантажі у ті регіони України, які постраждали. Створені координаційні центри для консультування і допомоги вимушено переселеним особам. Мистецькі заклади міста перетворилися в центри допомоги.

На головному вокзалі міста облаштували мобільний пункт. Тут працюють волонтери, які допомагають переселенцям.