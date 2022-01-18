У Львові через COVID-19 скасували загальноміське освячення води

Загальноміське освячення води на Водохреще на площі Ринок у Львові скасували, «зважаючи на збільшення динаміки захворюваності на COVID-19», повідомила міська рада.

«Цього року у Львові не буде традиційного освячення води. Щоб уникнути великого скупчення людей, отці проведуть чин освячення з самого ранку 19 січня. Відтак, упродовж дня охочі можуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 18 січня.

У міській раді додали, що 19 січня від 11:00 і упродовж дня всі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води, і запевнили, що її вистачить усім.

«Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують і ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою», – повідомив заступник директора ЛМКП «Львіводоканал» Юрій Свізінський.

За даними МОЗ, за останню добу в Україні виявили понад 8,5 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше нових хворих виявили в Києві (972) і на Львівщині (870).