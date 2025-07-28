У Львові поховали депутата Верховної Ради, мецената Ярослава Рущишина

У Львові на Личаківському цвинтарі 28 липня поховали народного депутата України, підприємця, громадського діяча, мецената Ярослава Рущишина. Він загинув у ДТП ввечері 24 липня на Прикарпатті, повертаючись до Львова. Рущишин, перебуваючи за кермом мотоцикла, зіткнувся з мотоблоком із причепом.

Сотні рідних, друзів, однопартійців прийшли провести Ярослава Рущишина в останню путь. Зокрема, приїхав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Чин похорону розпочався у церкві Святої Софії-Премудрості Божої на території Українського католицького університету. Адже Ярослав Рущишин був почесним сенатором УКУ, одним із засновників Бізнес-школи цього університету. Він також був співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа».

«Він був справжнім українцем, з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм, притаманним йому, галицьким гумором. Людиною, поруч з якою відчувалось комфортно. Тяжко підбирати слова… Разом із його побратимом, другом Маркіяном Іващишиним (помер у 2019 році – ред.), заснував мистецьке об’єднання «Дзиґа», яке стало основним рушієм, драйвером української культури в 90-х у Львові. Вони були тими людьми, які першими запросили невідомий гурт «Океан Ельзи» і заплатили гроші. Це означає, що вони не просто говорили, а робили конкретні речі. Дуже не вистачатиме Ярослава…» – каже музикант гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

У Верховній Раді дев’ятого скликання Ярослав Рущишин належав до фракції «Голос».

У студентські роки Рущишин створив та очолив Студентське братство, організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі. Був одним із організаторів Революції на граніті та студентського голодування на Майдані (тоді ще – площі Жовтневої революції в Києві).

У жовтні Ярославові Рущишину мало б виповнитися 58.