Галицький суд Львова засудив до 8 років ув’язнення шістьох патрульних

У вівторок, 3 серпня, Галицьким районним судом Львова ухвалене рішення про позбавлення волі на 8 років шести патрульних.

Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування винними за статтею 365 (перевищення службових повноважень вчиненою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Згідно з рішенням суду, шістьох патрульних позбавлено звань «лейтенант поліції» і заборонено займати посади у державних структурах протягом трьох років.

Суд визнав поліцейських винними у тому, що 9 лютого 2018 року вони неправомірно застосували фізичну силу до 22-річного львів’янина під час рейду приміщення «Національної лотереї». Тоді чоловік помер, проковтнувши пакетик із наркотичною речовиною.

Також Галицький суд ухвалив рішення про стягнення з державного бюджету моральної шкоди понад 4 мільйонів гривень на користь родичів загиблого. Патрульні мають виплатити власних 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.

Патрульні подаватимуть апеляцію на рішення Галицького суду, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Патрульної поліції. Поліцейські продовжать працювати до розгляду апеляції.

9 лютого 2018 року поліцейські під час рейду перевіряли відвідувачів закладу гральних автоматів. У 22-річного клієнта салону виявили пакетик з речовиною. Той його проковтнув і намагався втекти. Патрульні намагалися змусити чоловіка виплюнути пакет, але той втратив свідомість. На час прибуття машини швидкої допомоги він помер.

Згідно з даними експертизи, постраждалий проковтнув поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною.