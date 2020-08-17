«Я, «Побєда» і Берлін» – у Львові почались зйомки фільму за сюжетом книжки Кузьми Скрябіна

У Львові 17 серпня, в день народження українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) розпочали зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін», за сюжетом однойменної книжки загиблого співака. Виробництво фільму відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики і Держкіно України.

За інформацією авторів, це фільм про українського музиканта Кузьму, який лише починає свою творчість і з другом Бардом їде до Берліна на іржавій машині «побєді». Цей авто він хоче обміняти в німецького колекціонера на «шестисотий» «мерседес». Вся ця витівка – задля коханої дівчини, мандрівка з пригодами, яка змінила героя у ставленні до багатьох речей у житті.

Режисерка-постановниця стрічки – Ольга Ряшина, продюсери – Олексій Терентьєв і Влад Ряшин.

Розпочали зйомки зі Львова, який був знаковим для Андрія Кузьменка, про який він писав свої пісні. Тут він навчався в медінституті і мав багато друзів. Місця, які обрали для знімальних майданчиків, мають нагадувати 90-і роки минулого століття. А робота тут триватиме до 27 серпня. Далі – зйомки у Києві і Берліні.

У фільмі звучатимуть кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Проєкт компанії «Star Media», яка й знімає фільм, став одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Прем’єра запланована у 2021 році.

Раніше 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння музикантові звання Героя України.

Цього дня Андрієві Кузьменку мало б виповнитись 52 роки. Український музикант загинув у транспортній пригоді 2015 року, 2 лютого, біля села Лозоватка Дніпропетровської області. Кузьма повертався з концерту у Кривому Розі.