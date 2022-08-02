Постраждалих на Львівщині через ракетний удар військ РФ немає – Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про відсутність жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару військ РФ по регіону 2 серпня.

«Під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об’єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Що відомо на цю годину: ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях. Дякуємо нашим воїнам за роботу. Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає», – написав Козицький у Telegram.

Повітряне командування Збройних сил України ранішеуточнило, що на Львівщині у вівторок через ракетний удар військ РФ було уражено зенітний ракетний комплекс.

Загалом українські військові ввечері у вівторок збили сім із восьми російських крилатих ракет, випущених у напрямку центральних, південних та західних областей України.