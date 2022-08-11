У Львові відкрили виставку російської військової техніки, яку ЗСУ знищили на Київщині і Чернігівщині

У Львові відкрили виставку під назвою «Вистоїмо, переможемо!», на якій представлено знищену Збройними силами України російську військову техніку.



На виставці демонструється танк Т-72, знищений 31 березня 2022 у танковому бою на околиці села Дмитрівка Київської області; самохідна артилерійська установка 2С19 «Мста-С», яка нейтралізована українською армією на Київщині під час спроби наступу; самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика», яка була уражена українською артилерією і залишена російськими окупантами на полі бою на північ від Бучі; самохідний зенітно-ракетний комплекс «Бук», а також протитанковий ракетний комплекс «Штурм», знищений українськими бійцями під час спроби наступу на Чернігівщину.

«Ідея виставки народилась, коли ми вперше потрапили на деокуповану територію Київської області. Ми зрозуміли, що цей жах мають побачити в Європі та українських містах. Вперше показали цю виставку в Варшаві. Ми будемо продовжувати мандрувати з цією виставкою, щоб світ повірив, що Україна – це міцна армія, здатна побороти другу армію світу, щит Європи. ЗСУ знищили понад 2000 російських танків, понад 200 авіаційної техніки. На виставці у різних країнах можуть бути інші екземпляри знищеної російської техніки, бо дещо ми залишаємо. Частина цієї техніки задокументована у рамках кримінального провадження. Понад 25 тисяч скоєно Росією воєнних злочинів на сьогодні», ‒ каже Мері Акопян, заступниця міністра МВС.



Виставку знищеної російської військової техніки уже оглянули в європейських містах ‒ Варшаві, Вроцлаві, Познані, Празі. З чеської столиці перевезли техніку у Львів. У вересні виставку побачать у Нью-Йорку.

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«З 24 лютого понад 10 тисяч різноманітної воєнної техніки було знищено українськими бійцями. Важлива місія виставки – не давати людям забувати, що йде війна. Є принципова домовленість із мерією Гааги, що біля будівлі Міжнародного кримінального суду така виставка відбудеться. І це буде нагадування про злочини Росії до України і тих цінностей, які об’єднують Європу», – говорить Костянтин Ващенко, державний секретар Міністерства оборони України.



У Львові оглянути виставку можна протягом кількох тижнів.