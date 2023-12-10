На Львівщині в училищі побили першокурсників – поліція

На Львівщині в училищі побили студентів першого курсу, йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, б’ючи студентів першого курсу, кажуть правоохоронці.

У мережі пишуть, що старшокурсники влаштували новеньким «посвяту» у гуртожитку.

Поліція встановила, що інцидент трапився ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Всі учасники події встановлені. З потерпілими працюють психологи.

«Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років», – підсумували в поліції.

Раніше в поліції розповіли, що у центрі Львова невідомий чоловік завдав кількох ударів в обличчя трансгендерній жінці, яка при народженні була записана чоловіком.