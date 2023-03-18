Вночі три «шахеди» влучили у нежитлові приміщення на Львівщині, жертв немає – Козицький

Минулої ночі Львівську область російські війська атакували шістьма дронами-камікадзе, половину з них було збито, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Близько першої години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було 6, три збили наші сили ППО», – повідомив Козицький у Telegram.

За його словами, три дрони уразили нежитлову будівлю в Яворівському районі. «Приміщення пошкоджено, постраждалих немає», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що два безпілотники РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області – пожежа там триває досі. Також обійшлося без жертв.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.

Наразі в Україні триває повітряна тривога.