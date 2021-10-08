Львівщина: на шахті загинув гірник

У п’ятницю, 8 жовтня, на шахті «Червоноградська» Державного підприємства «Львівугілля» загинув 62-річний гірник підземної дільниці конвеєрного транспорту Василь Лимич. Про це повідомив керівник Незалежної профспілки шахтарів, народний депутат України Михайло Волинець на своїй сторінці у фейсбуці.

У коментарі Радіо Свобода Михайло Волинець розповів деталі трагедії.

«Шахтар 1959 року. Він потрапив під порожній завал на пересипі стрічкового конвеєра, це трапилось на горизонті 560 метрів. Свідків цього нещасного випадку нібито немає. Він був один і потрібно з’ясувати, хто ще мав наряд на виконання цієї роботи. Тіло без ознак життя знайшли між 3-4 годинами», – розповів Волинець.

Формується комісія для розслідування причин трагедії.

У Державне підприємство «Львіввугілля» входить шість шахт, а це шістнадцять відокремлених підрозділів. Загалом на копальнях працюють близько 7 500 осіб, із них під землею – 4335. Обладнання на шахтах Львівщини, за словами гірників, керівників профспілок і місцевої влади, про що вони постійно заявляють на акціях протесту, зношене і застаріле.