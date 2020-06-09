Прокуратура повідомила про підозру першому призначенцю Зеленського на посаду голови Львівської ОДА 

Прокуратура Львівської області висунула підозру колишньому голові Львівської обласної державної адміністрації, повідомила керівник прокуратури Львівщини Ірина Діденко.

За її словами, звинувачення полягає в службовій недбалості, що спричинила збитки державі в сумі понад 7 мільйонів гривень.

Згідно з версією слідства, у 2019 році посадовець підписав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 гектарів, розташовану на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. Ідеться про ділянку за селом Стрілки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 гривня.

На цій ділянці насправді є проточне озеро площею понад 9 гектарів і прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності.

Прокуратура готує позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави. Ірина Діденко інформує, що це спільна робота прокурорів, слідчих поліції за оперативного супроводу СБУ.

У провадженні йдеться про відчуження з державної власності озера і прибережної зони, тобто невеликої частини, для ТОВ «Узлісся», власником якого є львівський бізнесмен Ігор Кривецький. У селі Стрілки збудований готельно-відпочинковий і оздоровчий центр «Едем резорт».

У повідомленні, яке опублікувала прокурор, не зазначене прізвище голови Львівської обласної державної адміністрації. Розпорядження «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення» видав 7 серпня 2019 року тодішній очільник області Маркіян Мальський. Він був призначений на посаду вже президентом Володимиром Зеленським 5 липня 2019 року і пропрацював на цій посаді до 26 грудня того ж року.

Радіо Свобода намагалося додзвонитися до Маркіяна Мальського з наміром отримати коментар, але колишній чиновник не відповів на телефонний дзвінок.

Про готельно-відпочинковий і оздоровчий центр «Едем резорт» ішлося в розслідуванні програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») «П‘ятизірковий карантин Юлії Тимошенко».