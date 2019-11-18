Ляшку вручили підозру через сутичку з Герусом

Колишньому народному депутату Олегу Ляшку вручили підозру через сутичку з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Свій візит до Бориспільської прокуратури Ляшко транслював у Facebook.

За словами прокурора, справу відкрили через інформацію у ЗМІ, заяву ж жодна фізична особа не подавала.

Якийсь час Ляшко відмовлявся підписувати документи про отримання підозри, наполягаючи, що вони фальсифіковані. Врешті ексдепутат все ж поставив свій підпис.

Журналістам, які були біля прокуратури, Ляшко заявив, що справу проти нього наказав сфальсифікувати генпрокурор Руслан Рябошапка.

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на Facebook оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

У відповідь Герус написав, що «все нормально, постраждала тільки сорочка».