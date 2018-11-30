Львівський суд виніс вирок щодо трьох студентів із Польщі за хуліганство на Личаківському цвинтарі

Личаківський районний суд Львова визнав винними у вчиненні хуліганства трьох студентів із Польщі і зобов’язав їх сплатити штраф у розмірі 8500 гривень кожному.

Під час розгляду справи студенти визнали свою провину і розкаялись, попросили пробачення за вчинене, сприяли розкриттю злочину, інформує прес-служба Личаківського суду Львова.

Згідно з обвинувальним актом, троє громадян Польщі, попередньо домовившись, купили 10 піротехнічних факелів і 22 листопада близько 11 години прибули на територію музею «Личаківський цвинтар» у Львові. Вони підпалили два фаєри на місці поховань польських вояків, демонструючи, за оцінкою суду, зневажливе ставлення до місця поховання та суспільних, релігійних принципів і традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції із застосуванням піротехнічних засобів.

Охорона цвинтаря побачила молодих людей і вони були затримані. На місце викликали працівників поліції та СБУ. Відеокамера зафіксувала хуліганський вчинок.

Суд погодився з позицією прокурора і на підставі статті 69 Кримінального кодексу України (визначає дві підстави, які можуть обумовити призначення більш м’якого покарання, аніж передбачено законом, і може бути призначене судом) визнав за можливе перейти до більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті, і призначити покарання у виді штрафу.

Вирок суду законної сили не набрав і протягом 30 днів з дня його оголошення може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

15 листопада польські фанати підпалили фаєри на місці польських вояків на Личаківському цвинтарі. Всі особи встановлені правоохоронними органами і СБУ. Зараз триває слідство і громадяни Польщі за цей злочин можуть бути позбавленні права в’їзду в Україну.