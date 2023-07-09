У Лимані через учорашній обстріл загинули 9 людей – оновлені дані

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через обстріл військами РФ Лиману у суботу загинули дев’ятеро людей і ще 12 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося про 7-8 жертв (за різними даними).

Також повідомляється, що серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ — пошкоджено 3 будинки і крамницю, без жертв.



«На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Велику Новосілку з САУ — в зоні ураження 2 вулиці. На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар'їнської громади. Всього за добу росіяни вбили 10 жителів Донеччини, поранили ще 13»,– повідомив Кириленко.

У поліції уточнюють, що відомо про загиблу людину також в Авдіїівці і поранення цивільної особи у Закітному.

Напередодні Лиман на Донеччині армія РФ обстріляла зі «Смерчів», спричинивши жертви і поранення серед цивільних.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.