Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Лимані через учорашній обстріл загинули 9 людей – оновлені дані

Наслідки обстріли РФ Лиману на Донеччині, 8 липня 2023 року

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через обстріл військами РФ Лиману у суботу загинули дев’ятеро людей і ще 12 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося про 7-8 жертв (за різними даними).

Також повідомляється, що серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ — пошкоджено 3 будинки і крамницю, без жертв.

«На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Велику Новосілку з САУ — в зоні ураження 2 вулиці. На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар'їнської громади. Всього за добу росіяни вбили 10 жителів Донеччини, поранили ще 13»,– повідомив Кириленко.

У поліції уточнюють, що відомо про загиблу людину також в Авдіїівці і поранення цивільної особи у Закітному.

Напередодні Лиман на Донеччині армія РФ обстріляла зі «Смерчів», спричинивши жертви і поранення серед цивільних.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG