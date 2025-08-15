Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждав чоловік, пошкоджена інфраструктура – Лисак

Російські війська обстріляли Дніпропетровської області – постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ще кілька разів увечері та вранці агресор цілив по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Атакував FPV-дронами та артилерією. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач», – написав він в телеграмі.

За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді в Синельниківському районі постраждав 55-річний чоловік.

Лисак додає, що також пошкоджена інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних, побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







