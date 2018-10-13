Штаб ООС: біля Лисичанська знову збили російський безпілотник

Українські військові повідомляють, що збили черговий російський безпілотник у районі Лисичанська на Луганщині.

«О 8:09 радіотехнічними засобами виявлена повітряна ціль, попередньо ідентифікована як безпілотний літальний апарат «Орлан-10», що перебуває на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ – Сєверодонецьк. Одразу ж чергові сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність №1. Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим було прийнято рішення для знищення цілі залучити вертоліт вогневої підтримки Мі-24», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об’єднаних сил 13 жовтня.

Напередодні українські військові повідомляли про виявлення біля Лисичанська двох російських безпілотників, один із яких збили.

Лисичанськ – одне з найбільших міст Луганщини, яке залишилося на підконтрольній уряду України території. У Лисичанську живе майже 100 тисяч людей, разом із Рубіжним та Сєверодонецьком це місто утворює агломерацію із загальною чисельністю населення понад 400 тисяч людей.

Лисичанськ від лінії фронту відділяє майже 30 кілометрів.